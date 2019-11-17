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Французские СМИ пишут об успехах России в процессе «дедолларизации»

Французские СМИ пишут об успехах России в процессе «дедолларизации»

 США интересует не мир в Сирии, а лишь собственная нажива — Милонов

США интересует не мир в Сирии, а лишь собственная нажива — Милонов
8:34   17 Ноября 2019
Весь мир

Французские СМИ пишут об успехах России в процессе «дедолларизации»

Французские СМИ пишут об успехах России в процессе «дедолларизации»

Россия идет по пути независимости от доллара США, пишет французское издание Les Echos.

Автор материала отмечает, что процесс «дедолларизации» российской экономики и финансовой системы начался в 2014 году после ухудшения отношений с США, которые ввели против РФ санкции.

Россия договорилась о валютных свопах с государствами, также имеющими трудности в отношениях с США, в частности, Ираном, Китаем и Турцией. Также Москва нарастила объем резервов в валютах стран БРИКС, способствуя таким образом торговле между странами союза.

Продажа долларов поможет России поднять и укрепить курс рубля, снизившийся в 2018 году на 17 %. С начала 2019 года рубль вновь начал расти, его курс по отношению к доллару увеличился на 7,6 %.

Ранее замглавы Минфина РФ Владмир Колычев сообщил, что ведомство рассчитывает в 2020 году понизить долю доллара.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #доллар #рубль

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