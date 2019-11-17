США интересует не мир в Сирии, а лишь собственная нажива — Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил журналу «Слово и Дело», что на севере Сирии, где началось седьмое российско-турецкое патрулирование приграничной зоны и по-прежнему остаются курдские радикалы, сохраняется нестабильная обстановка, и сложно сказать, когда она нормализуется.

Милонов отметил, что дестабилизации положения способствуют действия США, поэтому неизвестно, до каких пор придется продолжать патрулирование. Уже несколько дней, по словам депутата, американцы предпринимают попытки взять под контроль территорию Сирии в обход мандата ООН. По сути, это настоящая интервенция, на которую Вашингтон не имеет никаких прав. Американцы усложняют ситуацию, так как их не волнуют интересы местного населения, они действуют лишь в своих интересах.

Разумеется, американцы отказались заниматься патрулированием сирийско-турецких границ, прямо заявив о заинтересованности исключительно в «защите» захваченных курдскими радикалами нефтяных объектов от террористов. Понятно, что под этим скрывается лишь желание грабить чужие природные богатства и наживаться на их продаже.

«Соединенные Штаты не готовы нести мир в Сирию, потому, что патрулирование границ означало бы, что США тоже бы приняли участие, взяли бы на себя ответственность за поддержание стабильности в этой части Сирии. Но это не в интересах США», — резюмировал Милонов.

Такая политика Вашингтона была подвергнута резкой критике в МИД РФ. Глава ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что контрабанда сирийской нефти нарушает все нормы международного права. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич призвал ООН официально осудить незаконную деятельность США и принять адекватные меры по прекращению грабежа сирийского народа.