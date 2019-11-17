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4:55   17 Ноября 2019
Россия

Работа паромной переправы между Сахалином и материком восстановлена

Работа паромной переправы между Сахалином и материком восстановлена

Паромная переправа, связывающая Сахалин с материком, вновь заработала, передает в воскресенье управление МЧС по региону.

«Паромная переправа Ванино — Холмск открыта с 1.00 воскресенья (23.00 мск субботы)», — говорится в соответствующем пресс-релизе ведомства.

Данные о том. что паромное сообщение восстановлено, подтвердили в Сахалинском морском пароходстве.

Напомним, морская переправа Ванино – Холмск была закрыта с 14 ноября по причине шторма в Татарском проливе из-за прохождения по Сахалину очередного циклона.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сахалин

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