Работа паромной переправы между Сахалином и материком восстановлена

Паромная переправа, связывающая Сахалин с материком, вновь заработала, передает в воскресенье управление МЧС по региону.

«Паромная переправа Ванино — Холмск открыта с 1.00 воскресенья (23.00 мск субботы)», — говорится в соответствующем пресс-релизе ведомства.

Данные о том. что паромное сообщение восстановлено, подтвердили в Сахалинском морском пароходстве.

Напомним, морская переправа Ванино – Холмск была закрыта с 14 ноября по причине шторма в Татарском проливе из-за прохождения по Сахалину очередного циклона.