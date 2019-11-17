Заявление Помпео о Голанах и Крыме является сигналом к будущему противостоянию США с РФ

Главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко объяснил Федеральному агентству новостей, какие «фактические обстоятельства», по словам госсекретаря США Майка Помпео, позволили Вашингтону признать израильскими Голанские высоты, аннексированные у Сирии в ходе Шестидневной войны, но не дают признать итоги референдума в Крыму, на котором население проголосовало за воссоединение с РФ.

Помпео заявил в ходе выступления в Хьюстоне, что в ситуации с Голанами США просто признали «реальное положение дел и историю, существовавшую в этом конкретном месте», а в отношении Крыма американцы присутствуют совсем иные «фактические обстоятельства». При этом госсокретарь не уточнил, какие именно обстоятельство имеются в виду.

Коротченко напомнил, что типичная политика США заключается в том, чтобы признавать лишь то, что несет выгоду и отвечает национальным интересам Вашингтона. Так как Россия является главным политическим и военным противником США, их позиция по поводу Крыма будет неизменной, несмотря на легитимность проведенного голосования. Между тем, Израиль — ближайший политический союзник США, поэтому осуждаемая всем миром аннексия Голанских высот воспринимается ими как законная мера.

По мнению эксперта, слова Помпео — это лишний повод для России убедиться, что нет причин надеяться на улучшение отношений с США.