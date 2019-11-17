Замглавы Минкомсвязи уподобил некоторых блогеров людям, которые раньше «писали на заборах»

Талантливые блогеры могут со временем перерасти в самостоятельные СМИ, прочих ожидает удел тех, кто раньше «писал на заборах», заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.

Об этом он сообщил РИА Новости на полях российско-китайского форума новых медиа в китайском городе Уси.

«С течением временем блогеры или перерастут в самостоятельные СМИ, если они способные, или их возьмут на работу уже имеющиеся крупные СМИ, или они будут творить для собственного удовольствия, и в принципе ничем они не будут отличаться от людей, которые раньше вместо того, чтобы писать где-то на сайте, писали на заборе», — сказал Волин.

Он добавил, что раньше никто не подозревал в таких личностях «журналистов» или людей, представляющих кому-то конкуренцию, хотя читало их «сообщения» много народу.

По словам Волина, СМИ отличаются от «графоманов» тем, что это, во-первых, определенный знак качества. Во-вторых, это умение подать материал, и в-третьих — репутация, длительная история и имя.