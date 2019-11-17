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Замглавы Минкомсвязи уподобил некоторых блогеров людям, которые раньше «писали на заборах»

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Замглавы Минкомсвязи уподобил некоторых блогеров людям, которые раньше «писали на заборах»

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3:37   17 Ноября 2019
Россия

Замглавы Минкомсвязи уподобил некоторых блогеров людям, которые раньше «писали на заборах»

Замглавы Минкомсвязи уподобил некоторых блогеров людям, которые раньше «писали на заборах»

Талантливые блогеры могут со временем перерасти в самостоятельные СМИ, прочих ожидает удел тех, кто раньше «писал на заборах», заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.

Об этом он сообщил РИА Новости на полях российско-китайского форума новых медиа в китайском городе Уси.

«С течением временем блогеры или перерастут в самостоятельные СМИ, если они способные, или их возьмут на работу уже имеющиеся крупные СМИ, или они будут творить для собственного удовольствия, и в принципе ничем они не будут отличаться от людей, которые раньше вместо того, чтобы писать где-то на сайте, писали на заборе», — сказал Волин.

Он добавил, что раньше никто не подозревал в таких личностях «журналистов» или людей, представляющих кому-то конкуренцию, хотя читало их «сообщения» много народу.

По словам Волина, СМИ отличаются от «графоманов» тем, что это, во-первых, определенный знак качества. Во-вторых, это умение подать материал, и в-третьих — репутация, длительная история и имя.

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Автор: Мария Милкевич
#сми #блогеры #волин

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