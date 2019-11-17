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США и курдские радикалы пытаются терактами подорвать мирное урегулирование в Сирии

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2:13   17 Ноября 2019
Весь мир

США и курдские радикалы пытаются терактами подорвать мирное урегулирование в Сирии

США и курдские радикалы пытаются терактами подорвать мирное урегулирование в Сирии

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев заявил изданию «NationNews», что за сегодняшним терактом в Аль-Бабе на севере Сирии стоят силы, заинтересованные в дестабилизации обстановки и препятствующие процессу урегулирования.

Напомним, в субботу в сирийском городе Аль-Бабе неподалеку от турецкой границы был подорван автомобиль. Жертвами теракта стали, по различным данным, от 10 до 18 человек, от 15 до 27 получили ранения. В Минобороны Турции уверены, что это дело рук террористов «Рабочей партии Курдистана».

В то время, как Москва, Анкара и официальный Дамаск делают все возможное для стабилизации положения в Сирии, курдские боевики пытаются вновь разжечь конфликт.

Ранее, 11 ноября, стало известно о тройном теракте в городе Камышлы на севере Сирии неподалеку от турецкой границы, тогда погибли трое человек и восемь пострадали.

Перенджиев напомнил, что США также заинтересованы в дестабилизации обстановки в САР. Вашингтон хочет вновь столкнуть курдов с турками и официальным Дамаском, на словах призывая к миру.

«Перемирием в Сирии были задеты интересы многих. Я имею в виду американские финансово-промышленные группы, которые получают дивиденды от дестабилизации отношений между официальным Дамаском и курдами, Анкарой и курдами. США не прочь снова попробовать разыграть курдскую карту в Сирии», — сказал эксперт.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #сирия #турция #курды #теракт

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