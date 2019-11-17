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 «Желтые жилеты» устроили погром в Париже в годовщину протестов

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 «Желтые жилеты» устроили погром в Париже в годовщину протестов

«Желтые жилеты» устроили погром в Париже в годовщину протестов
1:20   17 Ноября 2019
Политика

«Желтые жилеты» устроили погром в Париже в годовщину протестов

«Желтые жилеты» устроили погром в Париже в годовщину протестов

«Желтые жилеты» в 53-й раз вышли на улицы Франции в субботу, год спустя со дня первой акции протеста, чтобы опять призвать власти к налоговой справедливости, потребовать социальных льгот и проведения референдумов по волнующим актуальным проблемам.

Хотя мероприятие активно продвигалось в соцсетях и поддерживается 55 % французов, в этот раз протестовать вышли в десять раз меньше участников движения, чем год назад, — 28 тысяч человек, из них 4,7 тысячи — в Париже.

Годовщина протестов во французской столице сопровождалась погромами и пожарами.

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Автор: Мария Милкевич
#франция #протесты #желтые жилеты

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