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0:12   17 Ноября 2019
Весь мир

Трамп начал проходить ежегодное медобследование

Трамп начал проходить ежегодное медобследование

Американский лидер Дональд Трамп в субботу отправился на ежегодное плановое медобследование в госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, говорится в субботу в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

Сообщается, что он решил сделать это сейчас, чтобы не тратить время в течение крайне напряженного 2020 года.

Медицинское обследование лидеров США традиционно проводится со времен президентства Ричарда Никсона (1969–1974). Врачи проверяют зрение, слух, состояние носоглотки, щитовидной железы, легких, сердца, кожного покрова, пищевода, мускулов, костей, а также деятельность головного мозга.

По итогам предыдущего обследования в феврале текущего года медики назвали здоровье Трампа «очень хорошим».

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Автор: Мария Милкевич
#сша #трамп

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