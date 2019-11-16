Русофоб Ходорковский подкинет денег «ручному журналисту» Короткову на новые фейки

Автор фейка об «исчезновении» своего «осведомителя» Валерия Амельченко, журналист «Новой газеты» Денис Коротков замечен в Берлине на церемонии вручения «журналистской премии в области расследований» беглого олигарха Михаила Ходорковского, пишет издание «NationNews» со ссылкой на Telegram-канал очевидца мероприятия.

Известно, что скандальный журналист тесно связан с Ходорковским, и в Берлин он явился явно не просто потереться в кругу русофобов и опальных беглецов, а, в первую очередь, получить очередную пачку денег от покровителя.

Коротков уже становится завсегдатаем антироссийских сходок. В марте он посетил форум оппозиционных политиков и журналистов из РФ в Прибалтике.

В «Новой газете» Коротков работает в отделе расследований. Свою сомнительную славу он снискал после вопиющего случая, когда сочинил историю об «исчезновении» своего «осведомителя» Валерия Амельченко. Объявленный в розыск мужчина сам явился в полицию и рассказал о позорных методах работы сотрудников «Новой». Оказалось, что Коротков предлагал Амельченко 300 тысяч рублей, чтобы он зачитал под запись специально подготовленный текст, не имеющий ничего общего с действительностью.