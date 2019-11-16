Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Русофоб Ходорковский подкинет денег «ручному журналисту» Короткову на новые фейки

Русофоб Ходорковский подкинет денег «ручному журналисту» Короткову на новые фейки

 Пожар в жилой пятиэтажке в Кисловодске ликвидирован

Пожар в жилой пятиэтажке в Кисловодске ликвидирован
Итоговая явка на досрочном голосовании в Белоруссии достигла 35,77 процентов

Итоговая явка на досрочном голосовании в Белоруссии достигла 35,77 процентов

 Жители Киева перекрыли проспект из-за отсутствия отопления

Жители Киева перекрыли проспект из-за отсутствия отопления
Трамп начал проходить ежегодное медобследование

Трамп начал проходить ежегодное медобследование

 Верховный комиссар ООН призвала власти и полицию Боливии соблюдать права протестующих

Верховный комиссар ООН призвала власти и полицию Боливии соблюдать права протестующих
Русофоб Ходорковский подкинет денег «ручному журналисту» Короткову на новые фейки

Русофоб Ходорковский подкинет денег «ручному журналисту» Короткову на новые фейки

 Пожар в жилой пятиэтажке в Кисловодске ликвидирован

Пожар в жилой пятиэтажке в Кисловодске ликвидирован
Итоговая явка на досрочном голосовании в Белоруссии достигла 35,77 процентов

Итоговая явка на досрочном голосовании в Белоруссии достигла 35,77 процентов

 Жители Киева перекрыли проспект из-за отсутствия отопления

Жители Киева перекрыли проспект из-за отсутствия отопления
Трамп начал проходить ежегодное медобследование

Трамп начал проходить ежегодное медобследование

 Верховный комиссар ООН призвала власти и полицию Боливии соблюдать права протестующих

Верховный комиссар ООН призвала власти и полицию Боливии соблюдать права протестующих
23:48   16 Ноября 2019
Россия

Русофоб Ходорковский подкинет денег «ручному журналисту» Короткову на новые фейки

Русофоб Ходорковский подкинет денег «ручному журналисту» Короткову на новые фейки

Автор фейка об «исчезновении» своего «осведомителя» Валерия Амельченко, журналист «Новой газеты» Денис Коротков замечен в Берлине на церемонии вручения «журналистской премии в области расследований» беглого олигарха Михаила Ходорковского, пишет издание «NationNews» со ссылкой на Telegram-канал очевидца мероприятия.

Известно, что скандальный журналист тесно связан с Ходорковским, и в Берлин он явился явно не просто потереться в кругу русофобов и опальных беглецов, а, в первую очередь, получить очередную пачку денег от покровителя.

Коротков уже становится завсегдатаем антироссийских сходок. В марте он посетил форум оппозиционных политиков и журналистов из РФ в Прибалтике.

В «Новой газете» Коротков работает в отделе расследований. Свою сомнительную славу он снискал после вопиющего случая, когда сочинил историю об «исчезновении» своего «осведомителя» Валерия Амельченко. Объявленный в розыск мужчина сам явился в полицию и рассказал о позорных методах работы сотрудников «Новой». Оказалось, что Коротков предлагал Амельченко 300 тысяч рублей, чтобы он зачитал под запись специально подготовленный текст, не имеющий ничего общего с действительностью.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #ходорковский #коротков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...