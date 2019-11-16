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 Жители Киева перекрыли проспект из-за отсутствия отопления

Жители Киева перекрыли проспект из-за отсутствия отопления
Верховный комиссар ООН призвала власти и полицию Боливии соблюдать права протестующих

Верховный комиссар ООН призвала власти и полицию Боливии соблюдать права протестующих

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22:56   16 Ноября 2019
Весь мир

Верховный комиссар ООН призвала власти и полицию Боливии соблюдать права протестующих

Верховный комиссар ООН призвала власти и полицию Боливии соблюдать права протестующих

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила об обеспокоенности преследованиями в отношении участников протестных мероприятий в Боливии. В субботу в соответствующем заявлении она потребовала от властей страны обеспечить соблюдение службами безопасности норм международного права и соблюдать «физическую неприкосновенность протестующих».

 

Она напомнила, что в ходе протестов уже погибли минимум 17 человек, причем 14 из них  — лишь за последние шесть дней.

«Если предыдущие случаи гибели людей были в основном следствием насильственных столкновений между соперничающими протестующими, то недавние смерти, судя по всему, были вызваны непропорциональным применением силы полицией и армией», — отметила Бачелет.

Комиссар ООН опасается, что ситуация может «выйти из под контроля», если власти откажутся соблюдать права человека. По ее словам, репрессии со стороны властей Боливии «лишь усилят возмущение и, скорее всего, поставят под угрозу любой возможный путь к диалогу». Всем сторонам, в том числе протестующим, необходимо «отказаться от насилия, чтобы проложить дорогу к мирному решению нынешнего кризиса».

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Автор: Мария Милкевич
#оон #боливия

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