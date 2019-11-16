Самолет Airbus, не загрязняющий окружающую среду, может появиться к 2030 году

Самолет разработки авиаконцерна Airbus, не загрязняющий окружающую среду, может появиться к 2030 году, передает в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора компании Airbus ExO Alpha Сандру Шеффер.

По данным агентства, имеется в виду лайнер на 100 мест, предназначенный для региональных рейсов. Bloomberg отмечает, что крупные авиапроизводители дали согласие на двукратное сокращение выбросов углекислого газа к 2050 году.

«Сегодня нет единого решения для выполнения обязательств в 2050 году, но есть ряд решений, которые, если собрать их вместе, приведут к этой цели», — сказала Шеффер.

Она считает, что технологии будут разными в зависимости от типа и размера воздушного судна. По ее мнению, пока новейшие технологии сокращают выбросы крупных лайнеров, небольшие самолеты, работающие по местным направлениям, смогли бы полностью ликвидировать вредные выбросы уже к 2030.

Сейчас компания работает над рядом методов снижения выбросов углекислого газа, изучая альтернативные виды топлива и варианты улучшения аэродинамики.