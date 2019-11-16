Пожар в жилой пятиэтажке в Кисловодске ликвидирован

Спасатели потушили пожар на крыше пятиэтажного жилого дома в Кисловодске, люди возвращаются в свои квартиры, рассказал в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Ранее в региональном управлении МЧС заявили о возгорании кровли на площади 800 квадратных метров и эвакуации 100 жильцов.

Губернатор подчеркнул, что в результате ЧП никто не пострадал. По его словам, в настоящее время на месте происшествия работают представители городской администрации, проводится оценка состояния поврежденных квартир.

Два из пяти подъездов пока остаются без газа и света, но уже завтра в первой половине дня это будет исправлено.