Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пожар в жилой пятиэтажке в Кисловодске ликвидирован

Пожар в жилой пятиэтажке в Кисловодске ликвидирован

 Гигантский флаг России развернули в Антарктиде

Гигантский флаг России развернули в Антарктиде

Итоговая явка на досрочном голосовании в Белоруссии достигла 35,77 процентов

Итоговая явка на досрочном голосовании в Белоруссии достигла 35,77 процентов

 Жители Киева перекрыли проспект из-за отсутствия отопления

Жители Киева перекрыли проспект из-за отсутствия отопления
Боевики курдов совершают теракты, пытаясь сорвать процесс урегулирования в Сирии

Боевики курдов совершают теракты, пытаясь сорвать процесс урегулирования в Сирии

 Полиция задержала на протестах «желтых жилетов» в Париже более 100 человек

Полиция задержала на протестах «желтых жилетов» в Париже более 100 человек
Пожар в жилой пятиэтажке в Кисловодске ликвидирован

Пожар в жилой пятиэтажке в Кисловодске ликвидирован

 Гигантский флаг России развернули в Антарктиде

Гигантский флаг России развернули в Антарктиде

Итоговая явка на досрочном голосовании в Белоруссии достигла 35,77 процентов

Итоговая явка на досрочном голосовании в Белоруссии достигла 35,77 процентов

 Жители Киева перекрыли проспект из-за отсутствия отопления

Жители Киева перекрыли проспект из-за отсутствия отопления
Боевики курдов совершают теракты, пытаясь сорвать процесс урегулирования в Сирии

Боевики курдов совершают теракты, пытаясь сорвать процесс урегулирования в Сирии

 Полиция задержала на протестах «желтых жилетов» в Париже более 100 человек

Полиция задержала на протестах «желтых жилетов» в Париже более 100 человек
21:18   16 Ноября 2019
Политика

Итоговая явка на досрочном голосовании в Белоруссии достигла 35,77 процентов

Итоговая явка на досрочном голосовании в Белоруссии достигла 35,77 процентов

Более 35 % избирателей отдали свои голоса досрочно на парламентских выборах в Белоруссии в течение пяти дней, сообщается в пятницу на сайте ЦИК республики.

Досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии стартовало 12 ноября и завершилось 16 ноября.

Как сообщает ЦИК, в целом по стране за пять дней проголосовать явились 35,77 % граждан, обладающих правом голоса. Максимальная явка зарегистрирована в Гомельской и Могилевской областях, где на участки пришли 39,41 % и 39,11 % избирателей, минимальная — в Минске (28,56 %).

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#выборы #белоруссия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...