Итоговая явка на досрочном голосовании в Белоруссии достигла 35,77 процентов

Более 35 % избирателей отдали свои голоса досрочно на парламентских выборах в Белоруссии в течение пяти дней, сообщается в пятницу на сайте ЦИК республики.

Досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии стартовало 12 ноября и завершилось 16 ноября.

Как сообщает ЦИК, в целом по стране за пять дней проголосовать явились 35,77 % граждан, обладающих правом голоса. Максимальная явка зарегистрирована в Гомельской и Могилевской областях, где на участки пришли 39,41 % и 39,11 % избирателей, минимальная — в Минске (28,56 %).