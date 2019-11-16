Гигантский флаг России развернули в Антарктиде

Мотоклуб «Ночные волки» совместно с организацией «Все миры» развернули самый большой флаг России площадью 1,4 тысячи квадратных метров в Антарктиде. Акция приурочена ко Дню народного единства.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на президента общественной организации и члена мотоклуба Юрия Волкова. По его словам, группа из 10 человеке добиралась туда несколько дней. Ночевали на берегу, на заброшенной базе.

Антарктида стала завершающей точкой проекта «Все стихии», которую проводят «Все мири» и мотоклуб «Ночные волки».

Флаг размером 1423 квадратных метра разворачивали в небе с помощью двух воздушных шаров, на льдинах на Северном полюсе, на Эльбрусе, Камчатке, Байкале, в столице и в Крыму. Эти акции попали в Книгу рекордов России.