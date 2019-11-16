Жители Киева перекрыли проспект из-за отсутствия отопления

Жители дома в Киеве перекрыли съезд с одного из центральных проспектов из-за отсутствия отопления. Об этом пишет издание «Киев оперативный» в субботу, 16 ноября.

Издание уточнило в Facebook, что заблокирован проспект Победы. В комментариях к посту пользователь Елена Мацак, которая назвала себя участницей акции, сообщила, что перекрытие съезда связано с отсутствием отопления.

«В будни по кабинетам ходим и письма пишем две недели. А в ответ тишина и плесень на стенах», — написала женщина.

Ранее украинские аграрии в знак протеста против снятия моратория на продажу земли принесли к зданию Рады мертвую свинью в гробу.