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Пожар в жилой пятиэтажке в Кисловодске ликвидирован

 Гигантский флаг России развернули в Антарктиде

Гигантский флаг России развернули в Антарктиде

Итоговая явка на досрочном голосовании в Белоруссии достигла 35,77 процентов

Итоговая явка на досрочном голосовании в Белоруссии достигла 35,77 процентов

 Жители Киева перекрыли проспект из-за отсутствия отопления

Жители Киева перекрыли проспект из-за отсутствия отопления
Боевики курдов совершают теракты, пытаясь сорвать процесс урегулирования в Сирии

Боевики курдов совершают теракты, пытаясь сорвать процесс урегулирования в Сирии

 Полиция задержала на протестах «желтых жилетов» в Париже более 100 человек

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20:49   16 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Жители Киева перекрыли проспект из-за отсутствия отопления

Жители Киева перекрыли проспект из-за отсутствия отопления

Жители дома в Киеве перекрыли съезд с одного из центральных проспектов из-за отсутствия отопления. Об этом пишет издание «Киев оперативный» в субботу, 16 ноября.

Издание уточнило в Facebook, что заблокирован проспект Победы. В комментариях к посту пользователь Елена Мацак, которая назвала себя участницей акции, сообщила, что перекрытие съезда связано с отсутствием отопления.

«В будни по кабинетам ходим и письма пишем две недели. А в ответ тишина и плесень на стенах», — написала женщина.

Ранее украинские аграрии в знак протеста против снятия моратория на продажу земли принесли к зданию Рады мертвую свинью в гробу.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #киев #отопление

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