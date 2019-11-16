Трехдневная конференция «Россия для граждан», которую организовал беглый российский олигарх Михаил Ходорковский, началась 15 ноября в Берлине. Муж юриста ФБК Любови Соболь некросоциолог Сергей Мохов, через которого Ходорковский спонсирует «оппозицию», тайком покинул Россию для участия в ней.

Мохов долго оставался в тени супруги, которую блогер Алексей Навальный решил использовать в качестве политического протеже на выборах в Мосгордуму. Надежд начальника Соболь не оправдала, попавшись на фальсификациях при сборе подписей. В этот момент СМИ обратили на Мохова внимание.

Его отец был классическим бандитом из 90-х, пишет ФАН. Издание не исключает, что именно преступный мир свел Мохова с Соболь, отец которой подделывал документы для банкротства банков, за что и был осужден.

Позже Мохов писал для СМИ заказные «научные» статьи, обеляя кладбищинские преступные группировки. Именно ритуальная мафия выделила пять миллионов рублей на предвыборную кампанию Соболь, рассчитывая, что в роли депутата она будет лоббировать их интересы.

Ходорковский привлек к работе привыкшего к махинациям Мохова. В качестве аполитичного ученого он мог выезжать за границу не вызывая подозрений. После разоблачения некросоциолог начал действовать наглее. Теперь супруг Соболь приехал в Берлин на очередные переговоры по финансированию «оппозиции» с Ходорковским.

Впервые связь между ними установили журналисты телеканала НТВ. В фильме-расследовании «Господин Навральный 2» появилась переписка Мохова и его друга Сергея Простакова, шеф-редактора издания «МБХ Медиа», принадлежащего Ходорковскому. Мохов также сидит на «зарплате» у олигарха и получает ее через фонды и премии, связанные с «Открытой Россией» (признана нежелательной в РФ).

Таким образом, Мохов решает финансовые вопросы с российской оппозицией от лица олигарха. Поездка в Берлин — очередное прикрытие для встречи с Ходорковским и обсуждения денежных выплат.

Сам Ходорковский в интервью Deutsche Welle заявил, что российской оппозиции следует брать пример с Гонконга. По сути, он прямо призвал устраивать массовые акции и беспорядки, а несогласных с «оппозицией» избивать. Для таких провокаций «не интересующийся политикой» некросоциолог и будет «отмывать» для Ходорковского деньги.

Соболь же и дальше продолжит рассказывать О «прекрасной России будущего», где всех несогласных можно будет убивать, без суда и следствия, как это сейчас происходит в Гонконге, Боливии и куда более близкой Украине, заключает издание.