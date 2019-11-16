Боевики курдов совершают теракты, пытаясь сорвать процесс урегулирования в Сирии

Очередной террористический акт произошел в субботу в городе Аль-Бабе на севере Сирии. По различным данным, в результате взрыва автомобиля погибли от 10 до 18 человек, и от 15 до 27 человек пострадали.

Об этом сообщает информационное агентство NationNews, отмечая, что пока Россия, Турция и сирийские правительственные силы, предпринимая беспрецедентные усилия, пытаются стабилизировать ситуацию в стране, незаконные вооруженные формирования курдских боевиков пытаются всеми силами разогреть конфликт.

Также издание отмечает, что в 10 утра в субботу к работе приступил седьмой совместный патруль российской военной полиции и турецких Вооруженных сил.

Но стабилизация обстановки на севере Сирии не всеми сторонами воспринимается позитивно. Как сообщило ранее Министерство обороны РФ, в сирийском городе Аль-Баб, который находится неподалеку от турецкой границы, взорвался заминированный автомобиль, в результате чего погибли не менее 10 местных жителей и от 18 до 27 человек пострадали. Турецкое оборонное ведомство выдвинуло предположение, что за подготовкой теракта стоит «Рабочая партия Курдистана» - организация, которую Анкара признала террористической.

В начале уходящей недели – 11 ноября – в городе Камышлы на севере Сирии произошел тройной теракт. В результате подрыва трех заминированных автомобилей, стоявших в центре города, погибли три человека и восемь жителей пострадали.

Ситуацию в Сирии в беседе с Nation News прокомментировал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

По его словам, за терактами стоят силы, которые заинтересованы в том, чтобы препятствовать процессу урегулирования в стране.

«Есть политические силы, которые заинтересованы в дестабилизации обстановки в Сирии, в их числе США. В Америке есть силы, которые снова хотели бы столкнуть курдов с турками и официальным Дамаском, хотя публично и заявляют, что якобы за мир. Нужно всегда смотреть, кому выгодна дестабилизация обстановки», — отметил эксперт.

При этом он добавил, что перемирие в Сирии затронуло интересы многих – например, американских финансово-промышленных групп, получающих дивиденды от дестабилизации отношений между курдами и Дамаском, и курдами и Анкарой.

Штаты, по словам Перенджиева, совсем не против снова попытаться разыграть в Сирии курдскую карту

«Асад не раз заявлял, что США мешают нормализации отношений между официальным Дамаском и курдами. И вот эти теракты как раз и есть подтверждение слов президента Сирии. Кто-то на этом пропиарился, кто-то заработал деньги, а может быть и то, и другое», — напомнил эксперт.

Напомним, 22 октября Россия и Турция заключили двусторонний меморандум о взаимопонимании, который был подписан президентами двух стран Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Положения документа предполагают в числе прочего совместное патрулирование российской военной полиции и правительственных сил Сирии в зоне за пределами проведения турецкой антитеррористической операции в приграничных районах Сирии. Также в меморандуме говорилось, что курдские незаконные формирования должны быть выведены за пределы 30-километровой буферной зоны на границе.

Отвод курдов за пределы указанной зоны, как сообщил ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, был завершен досрочно, после чего российские и турецкие военные приступили к совместному патрулированию.