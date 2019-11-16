Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Росгвардейцы завоевали серебро в турнире по лазер-рану

Росгвардейцы завоевали серебро в турнире по лазер-рану

Желающий смерти «нерусским» сын Венедиктова закрыл страницу в ВК, испугавшись наказания

Желающий смерти «нерусским» сын Венедиктова закрыл страницу в ВК, испугавшись наказания
Юная чемпионка Украины по боксу погибла под колесами поезда

Юная чемпионка Украины по боксу погибла под колесами поезда

 Главу Укрэксимбанка задержали по делу об отмывании денег, а не похитили

Главу Укрэксимбанка задержали по делу об отмывании денег, а не похитили

Полиция задержала на протестах «желтых жилетов» в Париже более 100 человек

Полиция задержала на протестах «желтых жилетов» в Париже более 100 человек

 Более 30 человек пострадали в Гонконге в результате ДТП с двухэтажным автобусом

Более 30 человек пострадали в Гонконге в результате ДТП с двухэтажным автобусом
Росгвардейцы завоевали серебро в турнире по лазер-рану

Росгвардейцы завоевали серебро в турнире по лазер-рану

Желающий смерти «нерусским» сын Венедиктова закрыл страницу в ВК, испугавшись наказания

Желающий смерти «нерусским» сын Венедиктова закрыл страницу в ВК, испугавшись наказания
Юная чемпионка Украины по боксу погибла под колесами поезда

Юная чемпионка Украины по боксу погибла под колесами поезда

 Главу Укрэксимбанка задержали по делу об отмывании денег, а не похитили

Главу Укрэксимбанка задержали по делу об отмывании денег, а не похитили

Полиция задержала на протестах «желтых жилетов» в Париже более 100 человек

Полиция задержала на протестах «желтых жилетов» в Париже более 100 человек

 Более 30 человек пострадали в Гонконге в результате ДТП с двухэтажным автобусом

Более 30 человек пострадали в Гонконге в результате ДТП с двухэтажным автобусом
19:42   16 Ноября 2019
Весь мир

Полиция задержала на протестах «желтых жилетов» в Париже более 100 человек

Полиция задержала на протестах «желтых жилетов» в Париже более 100 человек

Префектура парижской полиции задержала в ходе 53-й ежесубботней акции протеста «желтых жилетов» как минимум 105 человек.

Как сообщает в субботу французский телеканал BFM, участие в протестах приняли примерно 300 радикалов. Президент Франции Эммануэль Макрон следит за ситуацией с протестами в столице.

«Президент считает, что на площади Италии число хулиганов превышает количество "желтых жилетов"», - говорится в сообщении телеканала.

Ранее СМИ сообщили, что полиция в Париже применила против митингующих слезоточивый газ и дымовые шашки. В настоящее время столкновения протестующих с силами охраны правопорядка продолжаются в 13-м округе Парижа на площади Италии. Присутствующие в рядах «желтых жилетов» вандалы забрасывают полицейских камнями, бутылками и другими предметами. В ответ полицейские применяют водометы и слезоточивый газ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#франция #происшествия #чп #полиция #общество #весь мир #протесты #желтые жилеты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...