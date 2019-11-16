Полиция задержала на протестах «желтых жилетов» в Париже более 100 человек

Префектура парижской полиции задержала в ходе 53-й ежесубботней акции протеста «желтых жилетов» как минимум 105 человек.

Как сообщает в субботу французский телеканал BFM, участие в протестах приняли примерно 300 радикалов. Президент Франции Эммануэль Макрон следит за ситуацией с протестами в столице.

«Президент считает, что на площади Италии число хулиганов превышает количество "желтых жилетов"», - говорится в сообщении телеканала.

Ранее СМИ сообщили, что полиция в Париже применила против митингующих слезоточивый газ и дымовые шашки. В настоящее время столкновения протестующих с силами охраны правопорядка продолжаются в 13-м округе Парижа на площади Италии. Присутствующие в рядах «желтых жилетов» вандалы забрасывают полицейских камнями, бутылками и другими предметами. В ответ полицейские применяют водометы и слезоточивый газ.