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19:48   16 Ноября 2019
Россия

Росгвардейцы завоевали серебро в турнире по лазер-рану

Росгвардейцы завоевали серебро в турнире по лазер-рану

Команда Росгвардии участвовала в матче по лазер-рану, который прошел в столичном легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА. Вместе с  росгвардейцами на соревновании выступили спортсмены Федерации современного пятиборья и Минобороны РФ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в церемонии открытия соревнования участвовали член Совфеда РФ Сергей Меликов, президент Федерации Современного Пятиборья РФ Вячеслав Аминов, глава спортивного комитета Росгвардии полковник Владимир Малофеев, а также выдающиеся спортсмены, олимпийцы и чемпионы мира.

Команду Росгвардии представили шестеро курсантов Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии РФ и трое военнослужащих  Центрального и Южного округов войск. Сборная ведомства завоевала серебро. Первое место завоевали спортсмены Федерации современного пятиборья, на третьей ступени — команда Минобороны РФ.

Лазер-ран — молодой вид спорта, состоящий из стрельбы и бега. Стрельба ведется из лазерного пистолета на огневом рубеже с лазерной мишенью. Каждая стрелковая серия чередуется бегом на установленные дистанции.

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Автор: Арсений Аскольский
#росгвардия #лазер

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