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19:22   16 Ноября 2019
Россия

Михалков считает, что у получивших «Золотой глобус» фильмов нет будущего

Михалков считает, что у получивших «Золотой глобус» фильмов нет будущего

Кинорежиссер Никита Михалков на Международном культурном форуме в Петербурге отметил, что номинация и получение премии ничего не доказывают в существующем киномире. Своим мнением о номинантах на «Золотой глобус» деятель поделился с «Политикой Сегодня».

«Хотелось, чтобы не политизировали кино, чтобы рассматривали [его как] искусство. Чтобы кино было живым. Чтобы в нем не было желания понравиться: чего изволите? Или что сегодня в тренде? Можно получить премию, но за этим будущего нет. По крайней мере для того, кто получает», — сказал Михалков.

Вообще, номинация или же сама премия не являются признанием, считает кинорежиссер. В частности это касается и российских картин.

«К сожалению, сегодня кино настолько стало политикой. Посмотрите какие картины награждаются на Западе. Нам пытаются нашим же кино доказать, что мы — дерьмо. В этом ничего хорошего нет», — смеется режиссер.

По словам Михалкова, он все больше убеждается, что настоящее — это то, что к чему хочется возвращаться снова и снова. Классика остается, потому что ее читают или слушают много раз.

«Это как раз отношение к традициям как к передаче огня, а не как поклонение пеплу», — резюмировал Михалков.

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Автор: Мария Владимирова
#россия #петербург #культура #общество #михалков

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