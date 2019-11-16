Путин поздравил журналиста Генриха Боровика с юбилеем

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму журналисту Генриху Боровику, отмечающему 90-летний юбилей.

В телеграмме, текст которой в субботу был опубликован на сайте Кремля, глава государства отметил, что Боровик по праву признан выдающимся деятелем отечественной журналистики.

«Ваши яркие, талантливые репортажи из горячих точек планеты, рассказывающие о событиях, изменивших мир, интервью с известными писателями, политиками, литературные проекты всегда вызывали огромный, неподдельный интерес. Они и сегодня служат подлинным эталоном профессионального мастерства», — отметил президент в поздравлении.

Советский и российский журналист Генрих Боровик является соучредителем и президентом Международного фонда культуры мира. Был награжден множеством наград, в том числе орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, Орденом Октябрьской Революции и орденами «За заслуги перед отечеством» III и IV степеней. Также Боровик является автором более 20 книг и лауреатом Государственной премии СССР в области литературы.