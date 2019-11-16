Желающий смерти «нерусским» сын Венедиктова закрыл страницу в ВК, испугавшись наказания

Сын главного редактора «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, открыто желающий смерти «нерусским» и оскорбляющий сотрудников полиции, после разоблачения в СМИ закрыл страницу во «Вконтакте», испугавшись возможных последствий.

Ранее ФАН опубликовало скриншоты с личной странички Венедиктова-младшего, которую он ведет под псевдонимом Крупский, и делится с подписчиками маргинальными кадрами. На одном из них сын либерального журналиста комментирует ДТП, в которое он попал на своем элитном Мустанге. Венедиктов-младший обозвал «нерусских» участников столкновения «животными» и пожелал им смерти.

Издание напомнило, что некоторые фразы можно расценить как разжигание межнациональной розни. За них предусмотрено наказание по статье 282 УК РФ. Высказывался Венедиктов-младший и в адрес полицейских, называя их «мусорами». За подобное высказывание в российском законодательстве также есть уголовная санкция — оскорбление представителя власти.

Обычно во всех историях сын оппозиционера надеется остаться безнаказанным. На этот раз уличенный в экстремизме Венедиктов-младший не придумал ничего лучше, кроме как закрыть страницу в соцсети.

Ранее сын журналиста-либерала прославился неуважительным отношением к стране. Он использовал авторитет отца, чтобы «откосить» от службы в армии. Сработала лазейка в законодательстве, при которой постоянно проживающий за границей россиянин может не служить. Также СМИ писали, что Венедиктов-младший замешан в незаконном барном бизнесе. Он продавал нелегальный алкоголь посетителям, вел себя по-хамски, о чем рассказали гости заведения в соцсетях.