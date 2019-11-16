Юная чемпионка Украины по боксу погибла под колесами поезда

Поезд сбил на железнодорожном переезде 18-летнюю украинскую чемпионку по боксу Амину Булах.

Как сообщает в субботу полиция Киевской области, трагедия произошла в Киево-Святошинском районе в селе Тарасовка.

«18-летняя погибшая... вышла из аптеки и направилась домой через железнодорожный переезд. Находясь в наушниках, она не услышала приближение поезда, который двигался из Киева в сторону Фастова. Девушка погибла на месте происшествия», - говорится в сообщении.

Позже СМИ сообщили, что погибшая на переезде девушка – это 18-летняя Амина Булах, чемпион Украины по боксу, которая в сентябре текущего года завоевала бронзу на молодежном чемпионате Европы в Болгарии.