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18:50   16 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Юная чемпионка Украины по боксу погибла под колесами поезда

Юная чемпионка Украины по боксу погибла под колесами поезда

Поезд сбил на железнодорожном переезде 18-летнюю украинскую чемпионку по боксу Амину Булах.

Как сообщает в субботу полиция Киевской области, трагедия произошла в Киево-Святошинском районе в селе Тарасовка.

«18-летняя погибшая... вышла из аптеки и направилась домой через железнодорожный переезд. Находясь в наушниках, она не услышала приближение поезда, который двигался из Киева в сторону Фастова. Девушка погибла на месте происшествия», - говорится в сообщении.

Позже СМИ сообщили, что погибшая на переезде девушка – это 18-летняя Амина Булах, чемпион Украины по боксу, которая в сентябре текущего года завоевала бронзу на молодежном чемпионате Европы в Болгарии.

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Автор: Александр Люблинский
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