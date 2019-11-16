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Главу Укрэксимбанка задержали по делу об отмывании денег, а не похитили

Главу Укрэксимбанка задержали по делу об отмывании денег, а не похитили

Главу Укрэксимбанка похитили в Киеве

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18:34   16 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Главу Укрэксимбанка задержали по делу об отмывании денег, а не похитили

Главу Укрэксимбанка задержали по делу об отмывании денег, а не похитили

Глава Укрэксимбанка Александр Гриценко задержан в рамках расследования дела о присвоении и отмывании денег. Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.

Ранее телеканал «Прямой» со ссылкой на родственников сообщил, что Гриценко похищен. По их словам, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял. Позже СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах написали, что Гриценко задержали, а не похитили.  

«Никакого похищения одного из членов правления АО "Укрэксимбанк" не было. Он был задержан сотрудниками СБУ по поручению Генпрокуратуры Украины», — написала Гитлянская в Facebook.

Гриценко задержан в рамках дела об отмывании, присвоении средств и создании преступной организации, отметила она. Сейчас задержанный помещен в изолятор временного содержания. Дело ведет Генпрокуратура Украины.

Гриценко стал председателем правления Укрэксимбанка в августе 2014 года. Коллективу банка его представила лично являвшаяся тогда главой Нацбанка Валерия Гонтарева.

Укрэксимбанк — крупнейший банк Украины. Входит в тройку кредитных организаций, признанных системно важными для страны. 100% акций принадлежит государству.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #сбу

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