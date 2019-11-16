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Автомобиль с двумя детьми упал в Фонтанку в Петербурге

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18:13   16 Ноября 2019
Россия

Автомобиль с двумя детьми упал в Фонтанку в Петербурге

Автомобиль с двумя детьми упал в Фонтанку в Петербурге

Легковой автомобиль, в котором находились три человека, в том числе двое детей, упал в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге.

Как сообщает корреспондент ИА «Политика Сегодня», оказавшийся на месте происшествия, в результате происшествия, никто не погиб.

Детей из затонувшего Renault Logan спас молодой человек, который бросился в воду и разбил стекло автомобиля. Пожилому человеку выбраться из воды помогли спасатели.

Автомобиль с двумя детьми упал в Фонтанку в Петербурге

В настоящее время на месте происшествия – на углу Невского проспекта и набережной Фонтанки – находятся спасатели, медики и полиция. Движение по нечетной стороне Фонтанки перекрыли.

Подробности произошедшего уточняются.

Автомобиль с двумя детьми упал в Фонтанку в Петербурге

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Автор: Александр Люблинский
#россия #происшествия #петербург #чп #фонтанка

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