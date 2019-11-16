Более 30 человек пострадали в Гонконге в результате ДТП с двухэтажным автобусом
Двухэтажный автобус врезался в дорожный разделитель на въезде в туннель в Гонконге.
Как сообщает местное издание South China Morning Post, в результате аварии на одной из автомагистралей Гонконга пострадали как минимум 33 человека. Все они были госпитализированы., а также о том, что стало причиной аварии, к настоящему моменту не приводится.
More than 30 people injured in Hong Kong bus crash https://t.co/gRYGDqUUbM— SCMP News (@SCMPNews) November 16, 2019