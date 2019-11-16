США в Ливии сделали ставку на террористов ПНС и не скрывают этого

Связанный с террористами министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага, чье ведомство состоит из боевиков-исламистов запрещенных в РФ организаций, совместно с главой так называемого МИД ПНС Мухаммадом Сиялой встретились с заместителем советника Конгресса США по нацбезопасности на Ближнем Востоке и Северной Африке Викторией Котс.

По данным местного телеканала 218TV, представитель Конгресса США обсуждала со ставленником радикальных исламистских группировок из Мисураты Фатихом Башагой положение в сфере безопасности Ливии и гуманитарные вопросы. Кроме того, с представителями террористов подняли тему укрепления «государственной власти» ПНС, прекращение огня и восстановления политического процесса в стране.

Напомним, так называемое МВД ПНС Ливии представляет собой альянс связанных между собой исламистских банд из Мисураты и Триполи. Во главе так называемого МВД стоит ставленник мисуратских джихадистов Фатхи Башага, напрямую связанный с «Исламским государством»* и похитителями людей.

В частности, в МВД Ливии входит подчиняющееся Башаге бандформирование RADA, ответственное за похищение и незаконное удержание людей в печально известной пытками и издевательствами тюрьме «Митига». Именно члены данного бандформирования три года держали трех российских моряков, и по сей день они удерживают социологов российского Фонда защиты национальных ценностей Самера Суэйфана и Максима Шугалея. Деятельность RADA покрывается ПНС и лично его руководителем Файезом Сарраджем.

Подобные мероприятия открыто демонстрируют связи США с террористами из искусственно созданного при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Вашингтон всегда заинтересован во взаимодействии с весьма сомнительными элементами международной политики, считает политический эксперт, главный редактор электронного научного журнала «Архонт» Антон Бредихин. По его словам, Вашингтон нацелен на то, чтобы использовать подобные организации в своих целях.

«Для чего использовать? Контроль над нефтяными ресурсами, контроль над политической ситуацией в регионе, путем дестабилизации через таких вот персонажей. Формирование глобальной повестки дня, благодаря таким вот организациям», — сказал эксперт «Политике Сегодня».

Бредихин отмечает, что США уже неоднократно себя подставляли, прямо или косвенно поддерживая объединения подобные связанному с террористами ПНС. Уже в открытую оружие поставлялось на американских черных вертолетах боевикам, что по мнению эксперта, говорит о том, что американцы даже не хотят как-то ретушировать свою официальную поддержку террористических организаций.

«Поэтому я вижу, что США делают ставку на них. Эта ставка – временная. Сейчас будут ПНС, лет через 5-6 придут другие радикалы, которых также будут вербовать американцы. Мы видим, что многие террористические лидеры имеют энный стаж нахождения на базе в Гуантанамо. По идее, их фактически вербуют, наставляют, обеспечивают им финансовую поддержку, идеологическую, обеспечивают массовое влияние СМИ. И потом направляют в регион, где они служат американским интересам», — считает Бредихин.

Политический эксперт не исключает, что в дальнейшем встречи властей США с пособниками террористов из ПНС Ливии будут регулярными.

«Возможно, они не будут сильно афишироваться, чтобы сильно не подставлять союзников в Ливии и американцы будут как-то тушить информационный пожар, но в то же время то, что американцы делают шаг в сторону подобных организаций говорит не только о прямой поддержке, но и о прямом управлении их действиями. Также речь может идти о создании международного террористического альянса, который возглавляют США», — резюмировал Бредихин.

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром с апреля 2019 года проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама». Она направлена, в частности, на освобождение Триполи от незаконных бандформирований, которые оккупировали ливийскую столицу. Западные СМИ писали, что ЧВК «Вагнера» также участвует в операции против террористов, но никаких доказательств этому привести не смогли.

* «Исламское государство», ИГ — террористическая группировка, запрещенная в РФ