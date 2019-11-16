Главу Укрэксимбанка похитили в Киеве

Главу государственного Укрэксимбанка Александра Гриценко похитили в Киеве. Об этом сообщил телеканал «Прямой» со ссылкой его родственников в субботу, 16 ноября.

Неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял. Семья уже обратилась в правоохранительные органы.

Ранее 12 ноября украинский юрист Андрей Портнов сообщил, что бывший лидер Украины Петр Порошенко через Укрэксимбанк и военную компанию «Прогресс» вывел 34 миллиона гривен, которые предназначались для армии.

Укрэксимбанк — крупнейший банк Украины. Входит в тройку кредитных организаций, признанных системно важными для страны. 100% акций принадлежит государству.