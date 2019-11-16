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Юная чемпионка Украины по боксу погибла под колесами поезда

Юная чемпионка Украины по боксу погибла под колесами поезда

 Главу Укрэксимбанка задержали по делу об отмывании денег, а не похитили

Главу Укрэксимбанка задержали по делу об отмывании денег, а не похитили

Более 30 человек пострадали в Гонконге в результате ДТП с двухэтажным автобусом

Более 30 человек пострадали в Гонконге в результате ДТП с двухэтажным автобусом

 США в Ливии сделали ставку на террористов ПНС и не скрывают этого

США в Ливии сделали ставку на террористов ПНС и не скрывают этого
Автомобиль с двумя детьми упал в Фонтанку в Петербурге

Автомобиль с двумя детьми упал в Фонтанку в Петербурге

 Транспортная реформа Петербурга будет надежнее и продуманнее московской

Транспортная реформа Петербурга будет надежнее и продуманнее московской
Юная чемпионка Украины по боксу погибла под колесами поезда

Юная чемпионка Украины по боксу погибла под колесами поезда

 Главу Укрэксимбанка задержали по делу об отмывании денег, а не похитили

Главу Укрэксимбанка задержали по делу об отмывании денег, а не похитили

Более 30 человек пострадали в Гонконге в результате ДТП с двухэтажным автобусом

Более 30 человек пострадали в Гонконге в результате ДТП с двухэтажным автобусом

 США в Ливии сделали ставку на террористов ПНС и не скрывают этого

США в Ливии сделали ставку на террористов ПНС и не скрывают этого
17:45   16 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Главу Укрэксимбанка похитили в Киеве

Главу Укрэксимбанка похитили в Киеве

Главу государственного Укрэксимбанка Александра Гриценко похитили в Киеве. Об этом сообщил телеканал «Прямой» со ссылкой его родственников в субботу, 16 ноября.

Неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял. Семья уже обратилась в правоохранительные органы.

Ранее 12 ноября украинский юрист Андрей Портнов сообщил, что бывший лидер Украины Петр Порошенко через Укрэксимбанк и военную компанию «Прогресс» вывел 34 миллиона гривен, которые предназначались для армии.

Укрэксимбанк — крупнейший банк Украины. Входит в тройку кредитных организаций, признанных системно важными для страны. 100% акций принадлежит государству.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина

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