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17:37   16 Ноября 2019
Россия

Михалков заявил, что «Бесогон» не выполняет заказы

Михалков заявил, что «Бесогон» не выполняет заказы

В время Международного культурного форума в Северной столице на авторском мастер-классе режиссеру Никите Михалкову передали записку с вопросом из зала. «Никита Сергеевич, зачем вы растрачиваете себя на «Бесогон»?», — говорилось в ней. Михалков рассмеялся.

««Бесогон», судя по тому, как меня поносят, и кто меня поносит, я понимаю, что я иду своей дорогой. Это раздражает, мешает. Но я говорю, что думаю, искренне. Ни одной копейки мы не получаем. Ни один человек, не знает о чем следующий «Бесогон». Но я отвечаю за свои слова. Для меня это не чуть не меньше творчества», — заявил режиссер.

Михалков добавил, что говорит в программе только о том, что его по истине волнует. Более того, режиссер подчеркнул, что «Бесогон» — независим и не выполняет заказы.

«Меня это волнует. Мы не выполняем заказы», — сказал Михалков.

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Автор: Мария Влалдимирова
#россия #общество #михалков #бесогон

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