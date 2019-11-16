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17:52   16 Ноября 2019
Россия

Пешеход погиб под колесами автомобиля на севере Москвы

Пешеход погиб под колесами автомобиля на севере Москвы

ДТП со смертельным исходом произошло в субботу днем на Олонецкой улице в Москве.

Как сообщают в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, легковой автомобиль наехал на пешехода, после чего не стал скрываться с места происшествия.

«В районе дома 25 на Олонецкой улице водитель легкового автомобиля совершил наезд на пешехода. От полученных травм он скончался на месте», - говорится в сообщении.

Обстоятельства трагедии в настоящее время уточняются.

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Автор: Александр Люблинский
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