Пешеход погиб под колесами автомобиля на севере Москвы

ДТП со смертельным исходом произошло в субботу днем на Олонецкой улице в Москве.

Как сообщают в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, легковой автомобиль наехал на пешехода, после чего не стал скрываться с места происшествия.

«В районе дома 25 на Олонецкой улице водитель легкового автомобиля совершил наезд на пешехода. От полученных травм он скончался на месте», - говорится в сообщении.

Обстоятельства трагедии в настоящее время уточняются.