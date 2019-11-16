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17:27   16 Ноября 2019
Россия

Грушко встретился с госсекретарем МИД Испании и обсудил ситуацию в Ливии и Сирии

Грушко встретился с госсекретарем МИД Испании и обсудил ситуацию в Ливии и Сирии

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко встретился с госсекретарем МИД Испании Фернандо Валенсуэлой. В ходе переговоров они обсудили ситуацию в Ливии и Сирии.

Как передает российское ведомство, Грушко и Валенсуэла встретились в пятницу, 15 ноября, в Мадриде. Стороны пообщались на тему партнерских отношений России и Испании, а также отметили положительную динамику экономических связей и реализацию проектов в культурно-гуманитарной сфере.

Замглавы МИД РФ и госсекретарь МИД Испании обсудили отношения России со странами Евросоюза и НАТО, а также взаимодействие РФ и Испании в ОБСЕ и Совете Европы. Кроме того, на встрече шла речь о перспективах урегулирования ситуации в Ливии и Сирии, обстановке на Украине и о ряде других тем международной повестки. По итогам переговоров стороны пришли к выводу, что России и Испании необходимо повышать уровень торговых отношений между странами.

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Автор: Ольга Воскресенская
#ливия #испания #мид рф #грушко

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