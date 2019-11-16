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17:10   16 Ноября 2019
Россия

Полиция Якутии задержала четырех мужчин после после перестрелки в поселке

Полиция Якутии задержала четырех мужчин после после перестрелки в поселке

Полицейские Якутии задержали четверых подозреваемых в перестрелке в поселке Айхал. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произошел днем в субботу, 16 ноября. Перестрелка произошла на местном рынке, жертвой стал 32-летний мужчина, еще двое ранены. Пострадавших увезли в больницу, их состояние оценивается как среднее.

Отмечается, что задержанные по горячим следам мужчины доставлены в отделение полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.    

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Автор: Арсений Аскольский
#полиция #перестрелка

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