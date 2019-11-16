Полиция Якутии задержала четырех мужчин после после перестрелки в поселке

Полицейские Якутии задержали четверых подозреваемых в перестрелке в поселке Айхал. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произошел днем в субботу, 16 ноября. Перестрелка произошла на местном рынке, жертвой стал 32-летний мужчина, еще двое ранены. Пострадавших увезли в больницу, их состояние оценивается как среднее.

Отмечается, что задержанные по горячим следам мужчины доставлены в отделение полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.