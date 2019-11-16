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Экс-чиновник Псковской области выставил на продажу сайт губернатора региона

Экс-чиновник Псковской области выставил на продажу сайт губернатора региона
Украинский экс-дипломат призвал превратить республики Донбасса в «дикое поле»

Украинский экс-дипломат призвал превратить республики Донбасса в «дикое поле»

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17:06   16 Ноября 2019
Россия

Экс-чиновник Псковской области выставил на продажу сайт губернатора региона

Экс-чиновник Псковской области выставил на продажу сайт губернатора региона

Экс-чиновник Псковской области выставил на продажу сайт губернатора региона Михаила Ведерникова. Как сообщил Ведерников в Instagram, ему пришлось завести новый сайт, так как прежний фактически украден другим человеком.

Михаил Ведерников сообщил, что прежний сайт «ведерников.рф» недоступен, он попросил подписчиков пользоваться новым сайтом «губернатор60.рф». По словам главы Псковской области, прежний сайт присвоил себе экс-первый заместитель начальника госуправления по связи и массовым коммуникациям Псковской области Юрий Колесников. К Колесникову было много нареканий по работе, в результате его «попросили», уточнил Ведерников, поэтому бывший сотрудник придумал как отомстить.

Глава региона пишет, что годом ранее Колесников, работая в администрации, по поручению начальства зарегистрировал домен «ведерников.рф» на свое имя, хотя деньги за домен заплатил глава Псковской области из личных средств. Спустя год Колесников решил обогатиться и выставить сайт на продажу. Стоимость сайта экс-сотрудник администрации оценил в 260 тысяч рублей.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #псковская область #ведерников

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