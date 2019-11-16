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17:31   16 Ноября 2019
Весь мир

Япония отказалась увеличить траты на содержание американских военных

Япония отказалась увеличить траты на содержание американских военных

Власти Японии в июле текущего года ответили отказом на требование Соединенных Штатов увеличить выплаты на содержание американского военного контингента.

Как сообщает в субботу агентство Киодо, ссылаясь на источники в правительстве, Джон Болтон, будучи еще советником президента США по нацбезопасности, во время визита в Японию минувшим летом озвучил требование увеличить в пять раз выплаты на содержание военного контингента США. Япония ответила на это отказом.

В 2019 году, как отмечается, бюджет на содержание американского военного контингента в Японии составил 197,4 миллиарда иен, что соответствует 1,82 миллиарда долларов. То есть Болтон потребовал увеличить траты Японии на содержание американских военных до 980 миллиардов иен (9 миллиардов долларов). Аналогичное требование – повысить в пять раз расходы на содержание военного контингента США, Болтон высказал и Южной Корее.

Япония отказалась увеличить траты на содержание американских военных

В ответ, японские власти напомнили, что на данный момент Япония и так выделяет на содержание американских военных больше средств, чем другие союзники США. При этом в Токио назвали требования США «нереалистичными».

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Автор: Александр Люблинский
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