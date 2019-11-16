Иран попросил власти Ирака ограничить работу двух контрольно-пропускных пунктов

Иран попросил власти Ирака ограничить работу двух сухопутных контрольно-пропускных пунктов, передают местные СМИ.

Частично приостановлена работа терминала «Шаламче» со стороны Ирака. Через КПП можно проезжать грузовикам, а для людей переход в соседнюю страну закрыт. Как передает управление погранпереходов Ирака, власти Ирана попросили ограничить проход из-за протестов в их стране. При этом граждане Ирака могут свободно возвращаться в свою страну из Ирана. Аналогично работает терминал «Аш-Шиб» в провинции Майсан.

Митингующие в Иране выступают против повышения цен на бензин в два раза, которое согласовало местное правительство. Жители вышли на улицу в нескольких городах, а в городе Сирджан один человек погиб в ходе акции протеста. Местные власти говорят, что жители пытались поджечь нефтяное хранилище и устроили дебош на нескольких заправках.