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Иран попросил власти Ирака ограничить работу двух контрольно-пропускных пунктов

Иран попросил власти Ирака ограничить работу двух контрольно-пропускных пунктов

 Жертвой протестов из-за повышения цен на бензин в Иране стал один человек

Жертвой протестов из-за повышения цен на бензин в Иране стал один человек

Полиция Якутии задержала четырех мужчин после после перестрелки в поселке

Полиция Якутии задержала четырех мужчин после после перестрелки в поселке

Экс-чиновник Псковской области выставил на продажу сайт губернатора региона

Экс-чиновник Псковской области выставил на продажу сайт губернатора региона
Украинский экс-дипломат призвал превратить республики Донбасса в «дикое поле»

Украинский экс-дипломат призвал превратить республики Донбасса в «дикое поле»

 «Ъ» пишет о готовности России вернуть Украине задержанные в Керченском проливе суда

«Ъ» пишет о готовности России вернуть Украине задержанные в Керченском проливе суда
Иран попросил власти Ирака ограничить работу двух контрольно-пропускных пунктов

Иран попросил власти Ирака ограничить работу двух контрольно-пропускных пунктов

 Жертвой протестов из-за повышения цен на бензин в Иране стал один человек

Жертвой протестов из-за повышения цен на бензин в Иране стал один человек

16:52   16 Ноября 2019
Весь мир

Иран попросил власти Ирака ограничить работу двух контрольно-пропускных пунктов

Иран попросил власти Ирака ограничить работу двух контрольно-пропускных пунктов

Иран попросил власти Ирака ограничить работу двух сухопутных контрольно-пропускных пунктов, передают местные СМИ.

Частично приостановлена работа терминала «Шаламче» со стороны Ирака. Через КПП можно проезжать грузовикам, а для людей переход в соседнюю страну закрыт. Как передает управление погранпереходов Ирака, власти Ирана попросили ограничить проход из-за протестов в их стране. При этом граждане Ирака могут свободно возвращаться в свою страну из Ирана. Аналогично работает терминал «Аш-Шиб» в провинции Майсан.

Митингующие в Иране выступают против повышения цен на бензин в два раза, которое согласовало местное правительство. Жители вышли на улицу в нескольких городах, а в городе Сирджан один человек погиб в ходе акции протеста. Местные власти говорят, что жители пытались поджечь нефтяное хранилище и устроили дебош на нескольких заправках.

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Автор: Ольга Воскресенская
#иран #ирак #протесты

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