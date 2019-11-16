Покрас Лампас призвал сделать легальным стрит-арт в российских городах

В рамках Международного культурного форума в Петербурге художник-каллиграф Арсений Пыженков, более известный под псевдонимом Покрас Лампас, заявил, что любому современному городу необходим закон, который бы разрешил стрит-арт на российских улицах. Такое мнение Покрас высказал в связи с рядом ограничений, которые вводятся на уличные арт-объекты.

«Любому современному городу это необходимо. В каком виде это принимать ? Сложно сказать. Каждый город имеет свою стратегию. Например, Москва, которая с 2013 года была очень лояльна к уличному искусству, в этом году выпустила цельный закон о граффити, куда попало и уличное искусство. Они очень многие объекты стали запрещать. <…> Хотелось бы каких- то послаблений к центральной части города. К фасадным местам , небольшим стенам, объектам, с которыми можно работать», — поделился художник с корреспондентом «Политики Сегодня».

Важной утратой для петербургского «уличного искусства», как считают многие, стало исчезновение фресок в переулке Радищева. Их недавно закрасили. Однако Покрас признался, что его несильно вдохновляли эти картины. Для настоящего стрит-арта нужно мыслить более глобально.

«Всегда много мнений. Собственное до конца не сложилось. Работы там не сильно вдохновляли лично меня. Но свою вкусовщину стараюсь не распространять. С точки зрения города по разным условиям было создано и закрашено. Тут важно более крупными штрихами мыслить», — добавил художник.

Покрас Лампас — автор резонансного арт-объекта «Супрематический крест», который художник вместе с двадцатью волонтерами создавал в течение четырех дней в Екатеринбурге во время конкурса Stenograffia. Размер каждой буквы сопоставим с габаритами автомобиля. Однако работа продержалась недолго: в середине июля коммунальщики Орджоникидзевского района залили часть легально созданного арт-объекта гудроном. Работу восстановили, однако недовольными «крестом» остались православные активисты, которые жаловались на якобы присутствие православной символики в объекте. Покрас же заявил «Политике Сегодня», что никакого религиозного подтекста в его работе нет.

После ряда жалоб православных активистов художник принял решение убрать из ее композиции «крест», по которому ходят верующие. Но менять название работы не стал.