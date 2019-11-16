Эксперт объяснила, почему секс-тиран Вишневский выбирал иногородних студенток
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец объяснила, почему депутат ЗакСа Борис Вишневский, которого обвиняют в домогательствах, в качестве жертв выбирал иногородних студенток. Мнение она выразила в беседе с «ПолитЭкспертом».
Напомним, секс-скандал с парламентарием произошел на прошлой неделе. Девушка по имени Кристина в интервью Nation News рассказала, как будучи студенткой Вишневского, ей приходилось вступать с ним в интимную связь. Девушка также сообщила о других жертвах домогательств. Позднее в редакцию ФАН обратилась еще одна экс-студентка РГПУ имени Герецена по имени Алина и подтвердила, что преподаватель Вишневский делает девушкам недвусмысленные намеки и распускает руки.
Пострадавшими чаще становятся иногородние студентки, которых некому защитить. Вишневский в качестве давления использовал свой авторитет и угрозы. Кристина рассказала о двух встречах депутатом, которые закончились интимной близостью.
Ирина Волынец в беседе с изданием подтвердила существование проблемы домогательств. По ее словам, огласке придаются единичные случаи. Многие боятся рассказать об этом не только руководству вуза, но и родителям и друзьям
«И, судя по количеству вот этих примеров, а именно, если кто-то из жертв домогательств сообщает в полицию или руководству вуза, то появляются и другие жертвы», — отметила она.
Есть тонкая грань между взаимной симпатией, когда действительно может возникнуть роман, и домогательствами со стороны преподавателя, который пользуется властью, отмечает издание. Вишневский мог пользоваться беззащитностью студенток из регионов.
«С учетом того, что студенты часто бывают приезжими, здесь под угрозой стоит будущее молодого человека или девушки, потому что нет уверенности в том, что будет проведено справедливое расследование, а есть страх, что ты просто вылетишь из вуза или колледжа без диплома», – подытожила Ирина Волынец.