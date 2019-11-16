Эксперт объяснила, почему секс-тиран Вишневский выбирал иногородних студенток

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец объяснила, почему депутат ЗакСа Борис Вишневский, которого обвиняют в домогательствах, в качестве жертв выбирал иногородних студенток. Мнение она выразила в беседе с «ПолитЭкспертом».

Напомним, секс-скандал с парламентарием произошел на прошлой неделе. Девушка по имени Кристина в интервью Nation News рассказала, как будучи студенткой Вишневского, ей приходилось вступать с ним в интимную связь. Девушка также сообщила о других жертвах домогательств. Позднее в редакцию ФАН обратилась еще одна экс-студентка РГПУ имени Герецена по имени Алина и подтвердила, что преподаватель Вишневский делает девушкам недвусмысленные намеки и распускает руки.

Пострадавшими чаще становятся иногородние студентки, которых некому защитить. Вишневский в качестве давления использовал свой авторитет и угрозы. Кристина рассказала о двух встречах депутатом, которые закончились интимной близостью.

Ирина Волынец в беседе с изданием подтвердила существование проблемы домогательств. По ее словам, огласке придаются единичные случаи. Многие боятся рассказать об этом не только руководству вуза, но и родителям и друзьям

«И, судя по количеству вот этих примеров, а именно, если кто-то из жертв домогательств сообщает в полицию или руководству вуза, то появляются и другие жертвы», — отметила она.

Есть тонкая грань между взаимной симпатией, когда действительно может возникнуть роман, и домогательствами со стороны преподавателя, который пользуется властью, отмечает издание. Вишневский мог пользоваться беззащитностью студенток из регионов.