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Украинский экс-дипломат призвал превратить республики Донбасса в «дикое поле»

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 «Ъ» пишет о готовности России вернуть Украине задержанные в Керченском проливе суда

«Ъ» пишет о готовности России вернуть Украине задержанные в Керченском проливе суда
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16:29   16 Ноября 2019
Россия

МИД РФ опроверг передачу задержанных кораблей Украины до саммита в «нормандском формате»

МИД РФ опроверг передачу задержанных кораблей Украины до саммита в «нормандском формате»

Российское министерство иностранных дел опровергло передачу задержанных украинских кораблей до саммита в «нормандском формате». В ведомстве подчеркнули, что никак не связывают передачу кораблей и предстоящую встречу.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что Россия приняла «принципиальное решение» по возврату кораблей. Также отмечалось, что Москва и Киев согласовывают время и дату передачи. По данным источника издания, этот вопрос должен быть решен до 9 декабря, когда запланирована «нормандская встреча».

МИД РФ подчеркивает, что Россия готова передать корабли под гарантии их сохранности в качестве вещественных доказательств.

В ноябре минувшего года три бронетанкера ВМС Украины вторглись в российские воды в Керченском проливе по приказу экс-президента Украины Петра Порошенко. ФСБ РФ задержала все три корабля и членов их экипажей. Обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой состоялся в сентябре 2019 года, моряки смогли вернуться на родину.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #украина #политика #мид рф

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