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Украинский экс-дипломат призвал превратить республики Донбасса в «дикое поле»

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 «Ъ» пишет о готовности России вернуть Украине задержанные в Керченском проливе суда

«Ъ» пишет о готовности России вернуть Украине задержанные в Керченском проливе суда
Иран попросил власти Ирака ограничить работу двух контрольно-пропускных пунктов

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 Жертвой протестов из-за повышения цен на бензин в Иране стал один человек

Жертвой протестов из-за повышения цен на бензин в Иране стал один человек

16:14   16 Ноября 2019
Весь мир

Жертвой протестов из-за повышения цен на бензин в Иране стал один человек

Жертвой протестов из-за повышения цен на бензин в Иране стал один человек

Один человек погиб в результате протестов против повышения цен на бензин в городе Сирджан на юге Ирана. Акции стихийно вспыхнули во многих городах в пятницу после того, как правительство решило повысить цены на бензин в стране в два раза.

По словам и.о. главы района Сирджана Мохаммада Абади, протестующие повредили заправки и пытались проникнуть к нефтяному хранилищу и поджечь его.

Власти Ирана подняли цены на бензин на АЗС с 15 тысяч риалов (около 30 американских центов) до 30 тысяч. Кроме того, вдвое (до 15 тысяч риалов) выросла льготная цена на бензин. Теперь автомобилисты в рамках квоты по этой цене будут получать до 60 литров бензина в месяц, владельцы мотоциклов — 25 литров. Для работников такси предусмотрена квота в 400 литров.

Правительство считает, что такие меры направлены на оказание помощи нуждающимся гражданам.

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Автор: Арсений Аскольский
#иран #бензин

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