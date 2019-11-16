Недостаток ультрафиолета снес крышу секс-скандалисту Вишневскому, заявил Онищенко

Депутату петербургского ЗакСа и преподавателю РГПУ имени Герцена Борису Вишневскому грозит уголовное дело за принуждение студентки к сожительству и действия сексуального характера. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Ранее девушка по имени Кристина дала интервью изданию Nation News и рассказала, как будучи студенткой Вишневского, ей приходилось вступать с ним в интимную связь. Девушка также рассказала, что есть и другие жертвы его домогательств. Позднее в редакцию ФАН обратилась еще одна экс-студентка по имени Алина и подтвердила информацию о том, что преподаватель Вишневский делает девушкам недвусмысленные намеки и распускает руки.

По словам Геннадия Онищенко, подобные действия Вишневского могут подпасть под статью УК РФ о принуждении к сожительству. Парламентарий отметил, что от недостатка ультрафиолета в Петербурге преподавателям сносит крышу и они то убивают молодых девушек, то фактически склоняют к половым отношениям и заставляют их делать то, чего им не хочется. Формально интимная связь не нарушает никаких законов, так как обе стороны являются совершеннолетними, но с моральной точки зрения зависимость девушек от преподавателей понятна.

«Вишневский должен отвечать за свои поступки и за использование служебного положения. И весь профессорско-преподавательский коллектив вуза должен отреагировать на случившееся», — передает слова Геннадия Онищенко Федеральное агентство новостей (ФАН).

В советское время Вишневского бы попросту лишили партбилета и запретили преподавать, говорит парламентарий. Сейчас в вузе должна работать комиссия по педагогической этике, которая обязана выяснить все обстоятельства и делать выводы, считает Геннадий Онищенко.