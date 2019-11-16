Полиция Якутии разыскивает трех выходцев из Дагестана после перестрелки

Полиция Якутии ведет поиски трех выходцев из Дагестана после перестрелки в поселке Айхал. Инцидент произошел днем в субботу, 16 ноября, передает СК РФ.

В баре на местном рынке в поселке Айхал произошла перестрелка, в результате которой погиб 32-летний мужчина, еще двое ранены. Пострадавших увезли в больницу, их состояние оценивается как среднее. Преступникам удалось скрыться, но полицейские установили их личности и ведут поиски. В районе выставили посты.

Местные СМИ пишут, что подозреваемые являются братьями, все трое — из Дагестана. Что стало причиной конфликта, не сообщается.