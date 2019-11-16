Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Полиция Якутии разыскивает трех выходцев из Дагестана после перестрелки

Полиция Якутии разыскивает трех выходцев из Дагестана после перестрелки

 Вишневский отмалчивается в надежде, что секс-скандал рассосется сам по себе, считает Лурье

Вишневский отмалчивается в надежде, что секс-скандал рассосется сам по себе, считает Лурье
Украинский экс-дипломат призвал превратить республики Донбасса в «дикое поле»

Украинский экс-дипломат призвал превратить республики Донбасса в «дикое поле»

 «Ъ» пишет о готовности России вернуть Украине задержанные в Керченском проливе суда

«Ъ» пишет о готовности России вернуть Украине задержанные в Керченском проливе суда
Полиция в Париже применила против «желтых жилетов» дымовые шашки и газ

Полиция в Париже применила против «желтых жилетов» дымовые шашки и газ

 Предполагаемую террористку ИГ* задержали в Германии

Предполагаемую террористку ИГ* задержали в Германии
Полиция Якутии разыскивает трех выходцев из Дагестана после перестрелки

Полиция Якутии разыскивает трех выходцев из Дагестана после перестрелки

 Вишневский отмалчивается в надежде, что секс-скандал рассосется сам по себе, считает Лурье

Вишневский отмалчивается в надежде, что секс-скандал рассосется сам по себе, считает Лурье
Украинский экс-дипломат призвал превратить республики Донбасса в «дикое поле»

Украинский экс-дипломат призвал превратить республики Донбасса в «дикое поле»

 «Ъ» пишет о готовности России вернуть Украине задержанные в Керченском проливе суда

«Ъ» пишет о готовности России вернуть Украине задержанные в Керченском проливе суда
Полиция в Париже применила против «желтых жилетов» дымовые шашки и газ

Полиция в Париже применила против «желтых жилетов» дымовые шашки и газ

 Предполагаемую террористку ИГ* задержали в Германии

Предполагаемую террористку ИГ* задержали в Германии
15:37   16 Ноября 2019
Россия

Полиция Якутии разыскивает трех выходцев из Дагестана после перестрелки

Полиция Якутии разыскивает трех выходцев из Дагестана после перестрелки

Полиция Якутии ведет поиски трех выходцев из Дагестана после перестрелки в поселке Айхал. Инцидент произошел днем в субботу, 16 ноября, передает СК РФ.

В баре на местном рынке в поселке Айхал произошла перестрелка, в результате которой погиб 32-летний мужчина, еще двое ранены. Пострадавших увезли в больницу, их состояние оценивается как среднее. Преступникам удалось скрыться, но полицейские установили их личности и ведут поиски. В районе выставили посты.

Местные СМИ пишут, что подозреваемые являются братьями, все трое — из Дагестана. Что стало причиной конфликта, не сообщается.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #чп #перестрелка #якутия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...