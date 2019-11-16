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Украинский экс-дипломат призвал превратить республики Донбасса в «дикое поле»

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 «Ъ» пишет о готовности России вернуть Украине задержанные в Керченском проливе суда

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16:46   16 Ноября 2019
Россия

«Молодые лидеры Рунета» поделятся примером успеха с начинающими IT-специалистами

«Молодые лидеры Рунета» поделятся примером успеха с начинающими IT-специалистами

Конкурсы для IT-специалистов вроде «молодых лидеров Рунета» и «Цифрового прорыва» очень полезны для России, так как позволяют молодым людям узнать истории успеха других представителей данной отрасли и зарядиться верой в собственные возможности, что имеет большое значение на пути к успеху.

Об этом в субботу в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал один из участников конкурса «Молодые лидеры Рунета» Олег Мансуров, который является также руководителем проекта «Цифровой прорыв» АНО «Россия – страна возможностей».

По его словам, проект «Цифровой прорыв» продемонстрировал, что в России множество талантов, успешно работающих в IT-индустрии.

«Они есть повсеместно – и в небольших городах, и в столицах, и в маленьких web-студиях, и в крупных корпорациях, но о них не знает широкая публика, потому что в информационном поле нет их историй успеха», - отметил Мансуров.

«Молодые лидеры Рунета» поделятся примером успеха с начинающими IT-специалистами

По его мнению, такая ситуация складывается из-за того, что компании, где работают талантливые молодые специалисты, не спешат рассказывать об их успехах, опасаясь, что их могут переманить конкуренты.

«Но я придерживаюсь мнения, что лидеры должны быть на виду, чтобы заряжать молодежь или тех людей, которые только входят в IT-индустрию, своим примером», - добавил Мансуров.

По его словам, молодым людям необходимо знать об успехах других представителей отрасли и вдохновляться ими на собственные победы, так как сейчас IT-специалисты необходимы не только узкому профессиональному сегменту, но и всему бизнесу, который массово проходит цифровую трансформацию.

«И если раньше была утечка мозгов за границу, то последние пару лет кадры возвращаются, набравшись опыта в крупных зарубежных компаниях. Это, безусловно, хорошо», - заявил Мансуров.

При этом он высказал мнение, что конкурс «Молодые лидеры Рунета» поспособствует развитию отечественных IT-технологий, совершенствованию образования и бизнеса в этой сфере.

Участие в конкурсе «Молодые лидеры Рунета», который проводит Российская ассоциация электронных коммуникаций, могут принять профессионалы в возрасте 18-35 лет, имеющие опыт руководства масштабными проектами в IT-компаниях и digital-агентствах. Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 20 ноября.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #общество #конкурс #it-технологии

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