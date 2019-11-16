Полиция в Париже применила против «желтых жилетов» дымовые шашки и газ

Парижские полицейские использовали слезоточивый газ и дымовые шашки для разгона участников очередной акции протеста движения «желтые жилеты».

Как сообщает корреспондент РИА Новости, в субботу, 16 ноября, «желтые жилеты» устроили манифестацию в XVII округе Парижа на площади Шамперре. В акции принимают участие несколько сотен человек, которые пытаются перекрыть окружную дорогу – бульвар Переферик, заблокировав на ней автомобильное движение.

Полицейские в мегафоны напомнили протестующим, что их акция не была согласована столичными властями и предложили им разойтись. Также полиция пытается преградить протестующим путь и не допустить их перемещение на соседние улицы. Протестующие при этом, отплевываясь от газа и утирая слезящиеся глаза, продолжают выкрикивать свои обычные лозунги.

В эти выходные ежесубботним протестам «желтых жилетов» исполняется ровно год. В связи с этим в Париже запланированы масштабные акции протеста, на которые не было получено разрешения властей.