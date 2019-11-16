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14:42   16 Ноября 2019
Россия

Онищенко рассказал, в чем опасность систем нагревания табака для россиян

Онищенко рассказал, в чем опасность систем нагревания табака для россиян

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко подчеркнул, что рост продаж стиков для систем нагревания табака в России — далеко не хорошая новость. Поскольку все чаще такое «безопасное» курение приводит к серьезным отравлениям. Среди жертв систем нагревания табака чаще встречаются дети.

«Конечно, это нехорошо. Выросли отравления от вэйпов. Причем среди детей школьного возраста. И вот эта лазейка, которая сегодня, [это] исчадие ада – не считается сигаретами, поэтому на них не распространяется закон, а значит и ограничения в курении. И причем все попытки, которые делаются, чтобы приравнять их, как говорится, тонут в болоте заволочек», — сообщил парламентарий «Политике Сегодня».

Причем, как отметил Онищенко, очень мало сторонников пресечения курения вейпов и других нагревательных систем для курения среди правительственного аппарата.

«Что очень безответственно и не по государственному, – добавил политик. — Понятно, что его изобрела наша доблестная табачная мафия после того, как была принята рамочная конвенция по борьбе с табаком. И во многих странах приняты законы, в том числе и у нас принят закон по ограничению курения как одной из самых опасных из устранимых причин вреда здоровью. Такое определение дает всемирная организация здравоохранения. А раз нет ограничения, то и пятикласснику можно курить».

Дети часто придумывают всякие глупости с системами для курения. Балуются с дымом, таким образом потребляя львиную дозу никотина и других опасных веществ, губительных для ребенка. Якобы там не дым, придумывают всякие соревнования по пусканию колец.

Онищенко рассказал, в чем опасность систем нагревания табака для россиян

Однако все может быть куда опаснее, предупреждает Онищенко. Поскольку вместо табачных смесей можно таким образом нагревать и употреблять наркотики.

«Нужно приравнивать эти вейпы к сигаретам. И более того, неизвестно какую капсулу я туда вложу. Я могу курить там и наркотик. Вы сразу этого не определите. Это как кальян, в который можно заряжать все, что хочешь. Начиная от трав и кончая самыми тяжелыми наркотиками. Поэтому такие портативные кальяны надо запрещать, иначе мы потеряем поколение», — резюмировал собеседник агентства.

Спрос на традиционные сигареты в России снижается с каждым годом. При этом продажи стиков для систем нагревания табака растут. Таковы данные платформ фискальных данных.

Оператор «Платформы ОФД» отметил, что в текущем году спрос на сигареты упал на 5%. «Такском» пришел к выводу, что эта цифра достигла 7%.

Аналитики отметили скачок продаж стиков для систем нагревания табака. Тенденция выражена в Москве и городах-миллионниках. С января 2019 года спрос на них вырос в 4,5 раза.

Недавно Онищенко также заявил, что уменьшение числа пассивных курильщиков на 40% — отрадный факт. Но в целом, радоваться пока нечему, поэтому необходимо сделать антитабачные меры более репрессивными.

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Автор: Елизавета Антонова
#россия #онищенко #общество #курение #госдума рф

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