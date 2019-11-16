Онищенко рассказал, в чем опасность систем нагревания табака для россиян

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко подчеркнул, что рост продаж стиков для систем нагревания табака в России — далеко не хорошая новость. Поскольку все чаще такое «безопасное» курение приводит к серьезным отравлениям. Среди жертв систем нагревания табака чаще встречаются дети.

«Конечно, это нехорошо. Выросли отравления от вэйпов. Причем среди детей школьного возраста. И вот эта лазейка, которая сегодня, [это] исчадие ада – не считается сигаретами, поэтому на них не распространяется закон, а значит и ограничения в курении. И причем все попытки, которые делаются, чтобы приравнять их, как говорится, тонут в болоте заволочек», — сообщил парламентарий «Политике Сегодня».

Причем, как отметил Онищенко, очень мало сторонников пресечения курения вейпов и других нагревательных систем для курения среди правительственного аппарата.

«Что очень безответственно и не по государственному, – добавил политик. — Понятно, что его изобрела наша доблестная табачная мафия после того, как была принята рамочная конвенция по борьбе с табаком. И во многих странах приняты законы, в том числе и у нас принят закон по ограничению курения как одной из самых опасных из устранимых причин вреда здоровью. Такое определение дает всемирная организация здравоохранения. А раз нет ограничения, то и пятикласснику можно курить».

Дети часто придумывают всякие глупости с системами для курения. Балуются с дымом, таким образом потребляя львиную дозу никотина и других опасных веществ, губительных для ребенка. Якобы там не дым, придумывают всякие соревнования по пусканию колец.

Однако все может быть куда опаснее, предупреждает Онищенко. Поскольку вместо табачных смесей можно таким образом нагревать и употреблять наркотики.

«Нужно приравнивать эти вейпы к сигаретам. И более того, неизвестно какую капсулу я туда вложу. Я могу курить там и наркотик. Вы сразу этого не определите. Это как кальян, в который можно заряжать все, что хочешь. Начиная от трав и кончая самыми тяжелыми наркотиками. Поэтому такие портативные кальяны надо запрещать, иначе мы потеряем поколение», — резюмировал собеседник агентства.

Спрос на традиционные сигареты в России снижается с каждым годом. При этом продажи стиков для систем нагревания табака растут. Таковы данные платформ фискальных данных.

Оператор «Платформы ОФД» отметил, что в текущем году спрос на сигареты упал на 5%. «Такском» пришел к выводу, что эта цифра достигла 7%.

Аналитики отметили скачок продаж стиков для систем нагревания табака. Тенденция выражена в Москве и городах-миллионниках. С января 2019 года спрос на них вырос в 4,5 раза.

Недавно Онищенко также заявил, что уменьшение числа пассивных курильщиков на 40% — отрадный факт. Но в целом, радоваться пока нечему, поэтому необходимо сделать антитабачные меры более репрессивными.