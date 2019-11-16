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 Вишневский отмалчивается в надежде, что секс-скандал рассосется сам по себе, считает Лурье

Вишневский отмалчивается в надежде, что секс-скандал рассосется сам по себе, считает Лурье
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14:58   16 Ноября 2019
Россия

Вишневский отмалчивается в надежде, что секс-скандал рассосется сам по себе, считает Лурье

Вишневский отмалчивается в надежде, что секс-скандал рассосется сам по себе, считает Лурье

Депутат петербургского ЗакСа и преподаватель ГРПУ имени Герцена Борис Вишневский отмалчивается в надежде, что секс-скандал рассосется сам по себе. Об этом заявил журналист Олег Лурье.

Экс-студентка Вишневского по имени Кристина прислала письмо в редакцию Nation News и рассказала о том, что преподаватель домогался ее и еще нескольких учащихся. На видео девушка подробно рассказывает о том, как все было и о том, как Вишневский пытался заманить ее в постель для «сдачи экзамена». Сам Вишневский по этому поводу хранит молчание. После этого еще одна студентка сообщила о приставаниях со стороны Вишневского и прислала письмо в Федеральное агентство новостей о том, как преподаватель трогал ее за коленки и за талию.

По мнению журналиста Олега Лурье, либеральный депутат не опровергает обвинения потому, что его буквально поймали за руку. Эксперт сравнивает его поведение с Алексеем Навальным, который в случае махинаций тоже не отвечает за свои действия и попросту молчит. Лурье отметил, что ни одно либеральное СМИ не написало о том, что Вишневского подозревают в харрасменте, будто надеясь на то, что все рассосется само по себе и все обо всем забудут.

«Они этой тишиной пытаются добиться того, чтобы все ушло "в песок". Это их цель, это однозначно видно», — передает слова Олега Лурье Nation News.

Журналист также отмечает, что как политик Вишневский «полный ноль», он только и делает, что пиарится и дает интервью либеральным СМИ, стараясь попасть в информационную повестку. Оппозиционные СМИ могли бы дать короткий комментарий про Вишневского или просто назвать информацию вбросом, но даже этого они не делают, отмечает Лурье.

Вишневский отмалчивается в надежде, что секс-скандал рассосется сам по себе, считает Лурье

Глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила, что Вишневский мог бы высказать свою позицию четко и внятно, особенно если ни в чем не виноват. По мнению сенатора, случаи секс-домогательств в вузах недопустимы и за безопасность студентов отвечает руководство.

«У студентов должна быть возможность говорить о таких фактах руководству вуза. С такими фактами нужно разбираться в рамках правового поля. Я считаю, что нужно провести тщательное расследование, сделать выводы и принять решения», — прокомментировала Лилия Гумерова информацию о секс-скандалисте Вишневском.

Ранее жители Петербурга создали петицию и попросили главу СК РФ Александра Бастрыкина проверить данные о возможных секс-домогательствах со стороны Бориса Вишневского. Люди уверены, что никто не должен покрывать преступника, так как это может обернуться трагедией.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #петербург #общество #вишневский

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