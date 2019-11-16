Вишневский отмалчивается в надежде, что секс-скандал рассосется сам по себе, считает Лурье

Депутат петербургского ЗакСа и преподаватель ГРПУ имени Герцена Борис Вишневский отмалчивается в надежде, что секс-скандал рассосется сам по себе. Об этом заявил журналист Олег Лурье.

Экс-студентка Вишневского по имени Кристина прислала письмо в редакцию Nation News и рассказала о том, что преподаватель домогался ее и еще нескольких учащихся. На видео девушка подробно рассказывает о том, как все было и о том, как Вишневский пытался заманить ее в постель для «сдачи экзамена». Сам Вишневский по этому поводу хранит молчание. После этого еще одна студентка сообщила о приставаниях со стороны Вишневского и прислала письмо в Федеральное агентство новостей о том, как преподаватель трогал ее за коленки и за талию.

По мнению журналиста Олега Лурье, либеральный депутат не опровергает обвинения потому, что его буквально поймали за руку. Эксперт сравнивает его поведение с Алексеем Навальным, который в случае махинаций тоже не отвечает за свои действия и попросту молчит. Лурье отметил, что ни одно либеральное СМИ не написало о том, что Вишневского подозревают в харрасменте, будто надеясь на то, что все рассосется само по себе и все обо всем забудут.

«Они этой тишиной пытаются добиться того, чтобы все ушло "в песок". Это их цель, это однозначно видно», — передает слова Олега Лурье Nation News.

Журналист также отмечает, что как политик Вишневский «полный ноль», он только и делает, что пиарится и дает интервью либеральным СМИ, стараясь попасть в информационную повестку. Оппозиционные СМИ могли бы дать короткий комментарий про Вишневского или просто назвать информацию вбросом, но даже этого они не делают, отмечает Лурье.

Глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила, что Вишневский мог бы высказать свою позицию четко и внятно, особенно если ни в чем не виноват. По мнению сенатора, случаи секс-домогательств в вузах недопустимы и за безопасность студентов отвечает руководство.

«У студентов должна быть возможность говорить о таких фактах руководству вуза. С такими фактами нужно разбираться в рамках правового поля. Я считаю, что нужно провести тщательное расследование, сделать выводы и принять решения», — прокомментировала Лилия Гумерова информацию о секс-скандалисте Вишневском.

Ранее жители Петербурга создали петицию и попросили главу СК РФ Александра Бастрыкина проверить данные о возможных секс-домогательствах со стороны Бориса Вишневского. Люди уверены, что никто не должен покрывать преступника, так как это может обернуться трагедией.