Турция намерена использовать российские С-400, несмотря на угрозу санкций США

Турция намерена использовать российские зенитно-ракетные комплексы С-400, несмотря на угрозу санкций со стороны США. Такое заявление сделал глава секретариата оборонной промышленности Исмаил Демир в субботу, 16 ноября.

В эфире телеканала CNN Turk он отметил, что обслуживать С-400 будет турецкий персонал.

«Российский персонал к их эксплуатации привлекаться не будет, эти системы не несут угрозы для НАТО», — подчеркнул представитель ведомства.

Демир добавил, что в знак стремления Турции уладить разногласия с США, страна на выгодных для себя условиях готова купить американские комплексы Patriot для совместного использования с С-400.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов Россия и Турция заключили в 2017 году. Часть сделки по закупке оплатит сама Анкара, а на другую возьмет у Москвы кредит. Первый этап поставок С-400 состоялся в июле.

Ранее США исключили Турцию из программы производства своего самолета F-35 и пригрозили дальнейшими санкциями.