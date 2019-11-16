Телеведущий Дмитрий Шепелев назвал имя новой возлюбленной и показал общее фото. На снимке он запечатлен с Екатериной Тулуповой.

По словам Шепелева, их познакомили дети, которые подружились раньше, чем родители, и до сих пор являются лучшими друзьями.

СМИ и ранее сообщали, что Тулупова является новой избранницей Шепелева, но официально он подтвердил информацию только сейчас. Екатерине 36 лет, она родилась в Екатеринбурге, является дизайнером, работает в сфере искусства.

Бывшая жена Дмитрия Шепелева певица Жанна Фриске умерла в 2015 году от глиобластомы — злокачественной опухоли головного мозга. Шепелев воспитывает их общего сына Платона, которому сейчас шесть лет.