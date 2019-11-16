Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Полиция Якутии разыскивает трех выходцев из Дагестана после перестрелки

Полиция Якутии разыскивает трех выходцев из Дагестана после перестрелки

 Вишневский отмалчивается в надежде, что секс-скандал рассосется сам по себе, считает Лурье

Вишневский отмалчивается в надежде, что секс-скандал рассосется сам по себе, считает Лурье
Украинский экс-дипломат призвал превратить республики Донбасса в «дикое поле»

Украинский экс-дипломат призвал превратить республики Донбасса в «дикое поле»

 «Ъ» пишет о готовности России вернуть Украине задержанные в Керченском проливе суда

«Ъ» пишет о готовности России вернуть Украине задержанные в Керченском проливе суда
Полиция в Париже применила против «желтых жилетов» дымовые шашки и газ

Полиция в Париже применила против «желтых жилетов» дымовые шашки и газ

 Предполагаемую террористку ИГ* задержали в Германии

Предполагаемую террористку ИГ* задержали в Германии
Полиция Якутии разыскивает трех выходцев из Дагестана после перестрелки

Полиция Якутии разыскивает трех выходцев из Дагестана после перестрелки

 Вишневский отмалчивается в надежде, что секс-скандал рассосется сам по себе, считает Лурье

Вишневский отмалчивается в надежде, что секс-скандал рассосется сам по себе, считает Лурье
Украинский экс-дипломат призвал превратить республики Донбасса в «дикое поле»

Украинский экс-дипломат призвал превратить республики Донбасса в «дикое поле»

 «Ъ» пишет о готовности России вернуть Украине задержанные в Керченском проливе суда

«Ъ» пишет о готовности России вернуть Украине задержанные в Керченском проливе суда
Полиция в Париже применила против «желтых жилетов» дымовые шашки и газ

Полиция в Париже применила против «желтых жилетов» дымовые шашки и газ

 Предполагаемую террористку ИГ* задержали в Германии

Предполагаемую террористку ИГ* задержали в Германии
14:15   16 Ноября 2019
Россия

Дмитрий Шепелев назвал имя новой возлюбленной и показал общее фото

Дмитрий Шепелев назвал имя новой возлюбленной и показал общее фото

Телеведущий Дмитрий Шепелев назвал имя новой возлюбленной и показал общее фото. На снимке он запечатлен с Екатериной Тулуповой.

По словам Шепелева, их познакомили дети, которые подружились раньше, чем родители, и до сих пор являются лучшими друзьями.

СМИ и ранее сообщали, что Тулупова является новой избранницей Шепелева, но официально он подтвердил информацию только сейчас. Екатерине 36 лет, она родилась в Екатеринбурге, является дизайнером, работает в сфере искусства.

Бывшая жена Дмитрия Шепелева певица Жанна Фриске умерла в 2015 году от глиобластомы — злокачественной опухоли головного мозга. Шепелев воспитывает их общего сына Платона, которому сейчас шесть лет.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #фриске #шепелев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...