- Предполагаемую террористку ИГ* задержали в Германии

Генеральная прокуратура Германии сообщает в субботу о задержании гражданки ФРГ, которую заподозрили в причастности к террористической группировке ИГ* (организации, запрещенной в России и в ряде других государств).

Задержание, как отмечается, было произведено в федеральной земле Гессен.

«Подозреваемой инкриминируется членство в иностранной террористической группировке по трем эпизодам, а также нарушение закона об обороте оружия и другие военные преступления, связанные с захватом чужого имущества и другими нарушениями», - говорится в сообщении прокуратуры.

По информации следствия, в 2014 году Насим А. уехала в Сирию, где в 2015 году вышла замуж за боевика ИГ*, и уже с ним вместе переехала в Ирак. Там девушка с мужем до 2016 года проживала в доме, который был незаконно отнят террористами у владельцев. При этом девушка ежемесячно получала от ИГ* денежные выплаты в размере 100 долларов США на ведение хозяйства, выходя из дома, она всегда носила с собой автомат.

Затем Насим А. вместе с мужем-террористом вернулась в Сирию, где в 2019 году была задержана представителями курдских сил безопасности, которые направили ее в лагерь Al Hawl.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что из Турции в Германию прибыли две женщины – жены боевиков ИГ*, одна из которых содержалась в лагере Al Hawl.

Как уточняет генпрокуратура ФРГ, в отношении задержанной женщины в субботу будет вынесено решение об аресте.

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