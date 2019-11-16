РФ и Турция провели седьмое совместное патрулирование на севере Сирии

Россия и Турция провели седьмое совместное патрулирование на северо-востоке Сирии в субботу, 16 ноября. Маршрут проходил в приграничном районе в нескольких десятках километров от населенного пункта Камышлы. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Турции.

В наземном патрулировании, участвовали по четыре бронеавтомобиля с каждой стороны. Воздушное прикрытие совместной колонны осуществляют вертолеты ВКС РФ.

Напомним, в начале октября Турция объявила о начале операции «Источник мира». Она была направлена против боевиков «Рабочей партии Курдистана» (РПК), «Демократических сил Сирии» (SDF), а также их соратников из числа террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

В октябре президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, который предполагает завершение турецкой военной операции и отвод курдских боевиков на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также совместное патрулирование в зоне безопасности на севере САР. По мнению министра обороны РФ Сергея Шойгу, меморандум позволит защитить суверенитет Сирии.

В начале ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила отвод курдских боевиков из зоны безопасности на северо-востоке Сирии.