Украинский экс-дипломат призвал превратить республики Донбасса в «дикое поле»

Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам контактной группы в Минске Роман Безсмертный считает, что самопровозглашенные ЛНР и ДНР должны превратиться в «дикое поле». Об этом он заявил в эфире канала «Обозреватель» в субботу, 16 ноября.

По словам Безсмертного, Киеву нужно отселить с территории республик своих сторонников и готовиться к затяжному сценарию конфликта, который может продлиться долгие десятилетия.

Экс-дипломат убежден, что для заморозки необходимо иметь локальный территориально закрытый конфликт, как в Приднестровье или Нагорном Карабахе. Поскольку такой сценарий в украинском конфликте невозможен, единственная альтернатива — превращение республик Донбасса в «дикое поле».

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости регионов после госпереворота, который произошел в стране в феврале. По данным ООН, жертвами конфликта стали порядка 13 тысяч человек.

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